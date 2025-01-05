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У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу: що летить

У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу: що летить

Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги. / Фото: ТСН.ua

Є загроза застосування балістичного озброєння.

Надвечір у неділю 5 січня, у Києві та низці областей лунає повітряна тривога через загрозу балістики.

"Увага. Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога", - попередили Повітряні сили ЗСУ.

Сирени лунають у північних, центральних та східних областях.

Карта повітряних тривог станом на 16:20 / ©
Карта повітряних тривог станом на 16:20

Раніше ми писали, в яких областях 2024 року повітряні тривоги були найдовшими та найкоротшими.

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