У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу: що летить

Є загроза застосування балістичного озброєння.
Надвечір у неділю 5 січня, у Києві та низці областей лунає повітряна тривога через загрозу балістики.
"Увага. Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога", - попередили Повітряні сили ЗСУ.
Сирени лунають у північних, центральних та східних областях.
Раніше ми писали, в яких областях 2024 року повітряні тривоги були найдовшими та найкоротшими.
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