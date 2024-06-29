У Криму призупинили рух мостом через Керченську протоку

Рух автотранспорту Кримським мостом тимчасово перекрито.

Про це інформують в соцмережі.

"Перебуваючих на мосту та в зоні огляду просимо зберігати спокій та дотримуватися вказівок співробітників транспортної безпеки", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що у черзі з боку Керчі перебуває 60 транспортних засобів.

Нагадаємо, нещодавно на залізничній вітці, якою російські окупанти здійснюють постачання важкої техніки та боєприпасів з Криму до Херсонської області, загорілася релейна шафа. Відповідальність за цю диверсію взяли на себе партизани із руху опору "Атеш".

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