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У Криму призупинили рух мостом через Керченську протоку

У Криму призупинили рух мостом через Керченську протоку

Чому перекрили міст - наразі невідомо. / Фото: Getty Images

Наразі деталі інциденту фактично не повідомляють.

Рух автотранспорту Кримським мостом тимчасово перекрито.

Про це інформують в соцмережі. 

"Перебуваючих на мосту та в зоні огляду просимо зберігати спокій та дотримуватися вказівок співробітників транспортної безпеки", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що у черзі з боку Керчі перебуває 60 транспортних засобів.

Нагадаємо, нещодавно на залізничній вітці, якою російські окупанти здійснюють постачання важкої техніки та боєприпасів з Криму до Херсонської області, загорілася релейна шафа. Відповідальність за цю диверсію взяли на себе партизани із руху опору "Атеш".

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