У Криму призупинили рух мостом через Керченську протоку

Наразі деталі інциденту фактично не повідомляють.
Рух автотранспорту Кримським мостом тимчасово перекрито.
Про це інформують в соцмережі.
"Перебуваючих на мосту та в зоні огляду просимо зберігати спокій та дотримуватися вказівок співробітників транспортної безпеки", - йдеться у повідомленні.
Раніше повідомлялося, що у черзі з боку Керчі перебуває 60 транспортних засобів.
Нагадаємо, нещодавно на залізничній вітці, якою російські окупанти здійснюють постачання важкої техніки та боєприпасів з Криму до Херсонської області, загорілася релейна шафа. Відповідальність за цю диверсію взяли на себе партизани із руху опору "Атеш".
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