У Вінницькій області прозвучав вибух - ЗМІ

У ніч проти 29 червня 2024 року у Вінницькій області пролунав вибух.

Про це інформує Суспільне.

Ймовірно, йшлося про роботу ППО. Очікуємо на офіційне повідомлення представників влади.

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Зауважимо, що українські військові протягом ночі намагалися знищити безпілотники, які кружляли Україною.

Раніше йшлося про те, що за останній час Україна здійснила низку успішних ударів по російських авіабазах, з яких окупанти запускали безпілотники по Україні. Тепер Росія змушена буде скоротити кількість запусків.

Окупант намагався перемогти дрон ЗСУ палицею

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