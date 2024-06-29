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У Вінницькій області прозвучав вибух - ЗМІ

У Вінницькій області прозвучав вибух - ЗМІ

Ілюстративне фото. На Вінниччині було гучно / Фото: Associated Press

Триває тривожна ніч для українців.

У ніч проти 29 червня 2024 року у Вінницькій області пролунав вибух.

Про це інформує Суспільне.

Ймовірно, йшлося про роботу ППО. Очікуємо на офіційне повідомлення представників влади. 

Зауважимо, що українські військові протягом ночі намагалися знищити безпілотники, які кружляли Україною

Раніше йшлося про те, що за останній час Україна здійснила низку успішних ударів по російських авіабазах, з яких окупанти запускали безпілотники по Україні. Тепер Росія змушена буде скоротити кількість запусків.

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