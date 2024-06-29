Україною кружляють ворожі безпілотники

Триває чергова тривожна ніч для українців.
У ніч проти 29 червня 2024 року кілька ворожих безпілотників продовжило кружляти Україною.
Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ у інформації у соціальних мережах.
- БпЛА на межі Миколаївської та Кіровоградської областей, курс західний/північно-західний.
- БпЛА в східній частині Миколаївщини, курс західний.
- Декілька БпЛА на Херсонщині, постійно змінюють курс.
- БпЛА в Криворізькому районі Дніпропетровської області, курс північно-західний.
Раніше йшлося про те, що за останній час Україна здійснила низку успішних ударів по російських авіабазах, з яких окупанти запускали безпілотники по Україні. Тепер Росія змушена буде скоротити кількість запусків.
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