Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Україною кружляють ворожі безпілотники

Україною кружляють ворожі безпілотники

У низці областей оголошено повітряну тривогу через загрозу безпілотників, запущених російськими агресорами. / Фото: ТСН.ua

Триває чергова тривожна ніч для українців.

У ніч проти 29 червня 2024 року кілька ворожих безпілотників продовжило кружляти Україною.

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ у інформації у соціальних мережах.

  • БпЛА на межі Миколаївської та Кіровоградської областей, курс західний/північно-західний.
  • БпЛА в східній частині Миколаївщини, курс західний.
  • Декілька БпЛА на Херсонщині, постійно змінюють курс.
  • БпЛА в Криворізькому районі Дніпропетровської області, курс північно-західний.

Раніше йшлося про те, що за останній час Україна здійснила низку успішних ударів по російських авіабазах, з яких окупанти запускали безпілотники по Україні. Тепер Росія змушена буде скоротити кількість запусків.

Читайте також:

Окупант намагався перемогти дрон ЗСУ палицею

Окупант намагався перемогти дрон ЗСУ палицею

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація