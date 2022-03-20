У Луганській області без світла залишилися майже 100 тисяч мешканців

В області відключено 627 трансформаторних підстанцій.
У Луганській області через обстріли російської армії тисячі мирних мешканців залишилися без газу та світла.
Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
Наразі в Луганській області без газопостачання перебувають 23 населених пункти повністю, а сім частково. Загалом це близько 35 тис. абонентів.
Знеструмлено 28 населених пунктів. Наразі 98 364 споживачів не мають електроенергії. В області відключено 627 трансформаторних підстанцій.
"Працівники Сєвєродонецької ТЕЦ та комунальники, незважаючи на обстріли, протягом місяця декілька разів лагодили пошкоджену мережу та повертали тепло у домівки містян", - розпоів очільник Луганської ОВА.
До слова, рятувальники не тільки ліквідують пожежі та розбирають завали. Вони надали людям необхідну допомогу після обстрілів, возять воду на потреби цивільного населення та гуманітарну допомогу у сховища.
Як повідомлялося, протягом минулої доби, 19 березня, під час обстрілів у Рубіжному Луганської області загинуло три людини, серед яких двоє дітей. Російська армія протягом минулої доби зруйнувала в Рубіжному та Сєвєродонецьку 24 будинки.