Російська армія обстрілює Рубіжне: минулої доби загинуло двоє дітей

Внаслідок обстрілів одна дитина постраждала.

Протягом минулої доби, 19 березня, під час обстрілів у Рубіжному Луганської області загинуло три людини, серед яких двоє дітей.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Крім того, постраждали один дорослий та одна дитина.

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Російська армія протягом минулої доби зруйнувала в Рубіжному та Сєвєродонецьку 24 будинки.

За словами Гайдая, загалом обстрілами російської армії у цих двох містах пошкоджено або зруйновано близько 30 об’єктів.

Серед них є 12 багатоквартирних та 12 приватних житлових будинків, заклад освіти в Рубіжному, складські, господарчі споруди, об’єкти інфраструктури.

Як повідомлялося, армія Російської Федерації днями здійснила спробу провести наступальні дії у Сєвєродонецьку, але зазнала значних втрат і відступила. Головні міста Луганської області перебувають під українським прапором.

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