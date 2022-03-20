Російська армія обстрілює Рубіжне: минулої доби загинуло двоє дітей

Внаслідок обстрілів одна дитина постраждала.
Протягом минулої доби, 19 березня, під час обстрілів у Рубіжному Луганської області загинуло три людини, серед яких двоє дітей.
Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
Крім того, постраждали один дорослий та одна дитина.
Російська армія протягом минулої доби зруйнувала в Рубіжному та Сєвєродонецьку 24 будинки.
За словами Гайдая, загалом обстрілами російської армії у цих двох містах пошкоджено або зруйновано близько 30 об’єктів.
Серед них є 12 багатоквартирних та 12 приватних житлових будинків, заклад освіти в Рубіжному, складські, господарчі споруди, об’єкти інфраструктури.
Як повідомлялося, армія Російської Федерації днями здійснила спробу провести наступальні дії у Сєвєродонецьку, але зазнала значних втрат і відступила. Головні міста Луганської області перебувають під українським прапором.
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