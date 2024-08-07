У Львові оголосили підвищений рівень небезпеки: в чому причина

Водіїв і пішоходів застерігають бути обачними під час руху через негоду.

У Львові оголосили підвищений рівень небезпеки через густий туман, який очікується вночі та вранці 8 серпня.

Про це повідомив Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

Видимість у місті становитиме 200-500 метрів. На території Львівської області також місцями очікується густий туман, через що оголошено І рівень небезпеки, жовтий.

У мерії Львова застерігають водіїв і пішоходів бути обачними під час руху. Водіїв просять обирати помірну швидкість, дотримуватися безпечної дистанції та вмикати фари. Пішоходів закликають переходити дорогу лише в спеціально призначених місцях і використовувати світловідбивачі, щоб бути помітними на дорозі.

В разі виникнення непередбачуваних ситуацій рекомендують звертатися на "Гарячу лінію" міста за номером 15-80.

Нагадаємо, синоптикиня Наталка Діденко повідомила, що в Україні очікується нова хвиля сильної спеки. Вона розпочнеться із західних областей 15 серпня і поступово охопить усі регіони.

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