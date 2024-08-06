Дощі й грози по всій Україні: якою буде погода 7 серпня

У середу, 7 серпня, в Україні прогнозують мінливу хмарність, короткочасні дощі та грози на значній частині території країни.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

За даними синоптиків, 7 серпня в Україні очікується мінлива хмарність. У нічний час короткочасні дощі ймовірні у більшості північних областей, а також у Рівненській, Хмельницькій, Чернівецькій, Вінницькій, Черкаській та Одеській областях. Вдень опади можливі на всій території країни, крім західних, Луганської та Донецької областей. Місцями прогнозуються грози.

Вітер буде переважно північно-західним, із швидкістю 5-10 метрів на секунду.

Щодо температурного режиму, то вночі очікується від 13 до 18 градусів тепла, а на півдні країни – від 17 до 22 градусів. Денна температура у західних, північних та більшості центральних областей становитиме 22-27 градусів, на решті території – 26-31 градус. В Карпатах буде прохолодніше: вночі 8-13 градусів, вдень 17-22 градуси.

На Київщині також очікується мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ та можливі грози. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря по області вночі 13-18 градусів, вдень 22-27 градусів. У самому Києві вночі буде 16-18 градусів тепла, а вдень температура підніметься до 24-26 градусів.

Нагадаємо, синоптикиня Наталка Діденко повідомила, що до України повертається нова хвиля спеки. Вже за тиждень температура повітря може знову підвищитися аж до +40°.

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