В Криму після вибухів палає поблизу аеродрому "Октябрьское": відео

У вівторок, 6 серпня, на території тимчасово окупованого Криму, в районі аеродрому "Октябрьское", сталася серія потужних вибухів, які супроводжувалися пожежею.

У тимчасово окупованому Криму сталася пожежа в районі аеродрому "Октябрьское". Там чули вибухи.

Про це пише Telegram-канал "Кримський вітер" із посиланням на повідомлення підписників.

"Підписники повідомляють про пожежу в районі аеродрому "Октябрьское". І що "бахкає там не по-дитячому", – йдеться у повідомленні.

Автори каналу також поділилися відео пожежі, на них чути "бавовну".

Згодом у так званому "Мінтрансі" Криму повідомили, що з "технічних причин" було призупинено залізничний рух на перегоні Сімферополь – Джанкой. "Кримський вітер" зазначив, що, за даними підписників, "горить і вибухає десь у районі сіл Широке та Ленінське, які поряд із Жовтневим". Примітно, що поряд із Широким проходить залізниця (станція Прольотна), яку зараз перекрили.

"Підписники повідомляють, що висадили в повітря склади боєприпасів, які зараз під землею детонують. Жителі сіл Ленінське та Зоряне сидять у підвалах, бо снаряди розлітаються після вибухів", – пишуть на каналі.

Також є повідомлення про інтенсивні польоти авіації над Сімферопольським районом.

Нагадаємо, раніше Україна завдала удару по окупованому Криму та, ймовірно, пошкодила одну пускову установку С-400 і знищила ще одну С-400 поблизу окупованого Куш-Кая.

Читайте також: