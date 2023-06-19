У Маріуполі смертність - у 2,6 раза більша за ковідні часи

Гуманітарна криза на тимчасово окупованих територіях суттєво загострюється.

Про це інформує Центр національного спротиву.

За даними від підпілля, смертність у тимчасово окупованому м. Маріуполь від природних причин перетнула позначку в 400 людей на тиждень.

Це у 2,6 раза більше за пік найбільшої ковідної смертності. Наразі медична система міста практично не працює. Адже окупанти переводять максимум медичних закладів на обслуговування поранених російських військових. Цивільні елементарно не можуть отримати базову допомогу від медиків. Проте ті медичні працівники, які не зрадили Україну, намагаються обслуговувати цивільних без російського паспорта, хоч окупанти це суворо забороняють та погрожують фізичною розправою.

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Центр національного спротиву закликає місцеве наближати деокупацію українських міст та передавати інформацію про ворога.

Ситуація в тимчасово окупованому Маріуполі: деталі

Стало відомо, як загарбники хочуть використати порт Маріуполя. Зокрема, наявність Маріупольського та Бердянського напрямів вони вирішили залучити порт для поставляння БК на лінію Волноваха / Вугледар.

До того ж Маріуполю загрожує епідемія холери. В окупованому Маріуполі у будинках, які вціліли, протікає каналізація. Водоканал не діє, бо співробітникам окупанти не виплачують зарплату.

Також окупанти втікають з Маріуполя та вантажівками вивозять вкрадене українське зерно.