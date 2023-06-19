В Мариуполе смертность — в 2,6 раза больше, чем в ковидные времена

Гуманитарный кризис на временно оккупированных территориях существенно обостряется.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

По данным от подполья, смертность во временно оккупированном г. Мариуполь от естественных причин пересекла отметку в 400 человек в неделю.

Это в 2,6 раза больше пика наибольшей ковидной смертности. В настоящее время медицинская система города практически не работает. Ведь оккупанты переводят максимум медицинских учреждений на обслуживание раненых российских военных. Гражданские элементарно не могут получить базовую помощь от медиков. Однако те медицинские работники, которые не изменили Украине, пытаются обслуживать гражданских без российского паспорта, хотя оккупанты это строго запрещают и угрожают физической расправой.

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Центр национального сопротивления призывает местное приближение деоккупации украинских городов и передавать информацию о враге.

Ситуация во временно оккупированном Мариуполе: детали

Стало известно, как захватчики хотят использовать порт Мариуполя. В частности, наличие Мариупольского и Бердянского направлений они решили привлечь порт для поставки БК на линию Волноваха/Угледар.

К тому же Мариуполю грозит эпидемия холеры. В оккупированном Мариуполе в уцелевших домах протекает канализация. Водоканал не действует, потому что сотрудникам оккупанты не выплачивают зарплату.

Также оккупанты убегают из Мариуполя и грузовиками вывозят украденное украинское зерно.