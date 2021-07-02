У Сумській області у річці знайшли труп 46-річного чоловіка

У Сумській області у річці знайшли труп 46-річного чоловіка

Причини смерті встановлюють правоохоронці.

З річки Вир у місті Білопілля, що в Сумській області, витягли тіло 46-річного чоловіка. Про покійника у водоймі рятувальники дізнались 29 червня о 09:35.

Про це повідомила пресслужба ДСНС в Сумській області.

На місце виклику прибули надзвичайники. За допомогою надувного човна вони дістали тіло чоловіка 1975 р. н. з водойми та доправили на берег. Обставини надзвичайної події та особу загиблого з’ясовували правоохоронці.

Нагадаємо, у Рівненській області втопився 21-річний хлопець в кар'єрі. Молодику намагались надати допомогу ще на пляжі, але, на жаль, безуспішно.

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