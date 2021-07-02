В Сумской области в реке нашли труп 46-летнего мужчины

В Сумской области в реке нашли труп 46-летнего мужчины

Причины смерти устанавливают правоохранители.

С реки Вир в городе Белополье, что в Сумской области, вытащили тело 46-летнего мужчины. О покойнике в водойоме спасатели узнали 29 июня в 9:35.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС в Сумской области.

На место вызова прибыли чрезвычайники. С помощью надувной лодки они достали тело мужчины 1975 г. р. из водоема и доставили на берег. Обстоятельства чрезвычайного происшествия и личность погибшего выясняли правоохранители.

Напомним, в Ровенской области утонул 21-летний парень в карьере. Ему пытались оказать помощь еще на пляже, но, к сожалению, безуспешно.

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