У ЗСУ оприлюднили розміри зарплат військових 2023 року: таблиця

Розмір виплат безпосередньо залежить від участі у виконанні бойових (спеціальних) завдань та в бойових діях.

Зарплати військовослужбовців цього року зробили диференційованими. Тепер розмір виплат безпосередньо залежить від участі у виконанні бойових (спеціальних) завдань та в бойових діях.

Про це в середу, 1 березня, повідомили у прес-службі командування Сухопутних військ, опублікувавши зведені таблиці про середній рівень грошового забезпечення.

Інформація подана про Сухопутні війська, Десантно-штурмові війська, морську піхоту, гірсько-штурмові підрозділи та Сили спецоперацій.

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Для кращого розуміння змін в опублікованих таблицях вказують, як нараховувалися виплати раніше (2022 року) та як це буде відбуватися після 1 лютого 2023 року.

Зокрема, стрілець у Сухопутних військах, який перебував у тилу, торік отримував трохи більш ніж 40 000 грн. Цього року його платня зменшиться майже вдвічі до 20 500 грн. У разі участі в бойових діях він отримував 113 000 грн. Тепер під час участі у боях він отримуватиме більше — 120 500 грн, а при виконанні бойових (спеціальних) завдань - 50 500 грн.

Фото: facebook.com/Сухопутні війська України

Найбільше грошове забезпечення передбачене для бійці Сил спеціальних операцій, за ними йдуть десантники, морпіхи, військові гірсько-штурмових підрозділів.

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