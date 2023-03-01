В ВСУ обнародовали размеры зарплат военных в 2023 году: таблица

Размер выплат напрямую зависит от участия в выполнении боевых (специальных) задач и в боевых действиях.

Зарплаты военнослужащих в этом году сделали дифференцированными. Теперь размер выплат напрямую зависит от участия в выполнении боевых (специальных) задач и в боевых действиях.

Об этом в среду, 1 марта, сообщили в пресс-службе командования Сухопутных войск, опубликовав сводные таблицы о среднем уровне денежного довольствия.

Информация представлена о Сухопутных войсках, Десантно-штурмовых войсках, морской пехоте, горно-штурмовых подразделениях и Силах спецопераций.

Для лучшего понимания изменений в опубликованных таблицах указывается, как начислялись выплаты ранее (в 2022 году) и как это будет происходить после 1 февраля 2023 года.

В частности, находившийся в тылу стрелок в Сухопутных войсках в прошлом году получал чуть более 40 000 грн. В этом году его плата уменьшится почти вдвое - до 20 500 грн. При участии в боевых действиях он получал 113 000 грн. Теперь при участии в боях он будет получать больше – 120 500 грн, а при выполнении боевых (специальных) задач – 50 500 грн.

Фото: facebook.com/Сухопутные войска Украины

Наибольшее денежное довольствие предусмотрено для бойцы Сил специальных операций, за ними следуют десантники, морпехи, военные горно-штурмовых подразделений.

Напомним, в 2023 году украинским педагогам не стоит ожидать повышения заработных плат.

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