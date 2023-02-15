Если вручают повестку на улице: юрист объяснил, как поступить

Может ли вручить повестку представитель ОСМД или ЖКХ?

Законны ли действия представителя военкомата или полиции, который вручает повестку на улице? Как поступать в таком случае и куда обращаться?

На эти вопросы ответил юрист Сергей Руденко.

"Если повестка не заполнена заранее и ее заполняют при вас, такую повестку можно не получать. О данном факте можно известить полицию, если есть необходимость – вызвать на место следственно-оперативную группу", – объяснил специалисту.

По словам юриста, комиссары не могут силой затягивать человека в территориальный центр комплектования.

Также Сергей Руденко отметил, что кроме представителей центра комплектования повестки могут вручать как органы местного самоуправления, так и представители управляющих компаний или ОСМД.

Если будет соответствующее распоряжение представителей территориального центра комплектования и будет направлено в управляющую компанию, тогда ее уполномоченный представитель сможет вручить повестку.

Ранее юрист рассказала о разнице между новыми и повесками предыдущего образца во время мобилизации в Украине. По ее словам, этот вопрос регулирует приложение к постановлению Кабмина. В нем есть отдельные положения о новых данных, необходимых для прибытия на вызов.

Также напомним, что находившиеся за рубежом мужчины призывного возраста могут привлечь к административной ответственности по возвращению в Украину.

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