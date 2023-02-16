Мобілізація в Україні: які професії мають право на "бронь"

Під час мобілізації і воєнного стану в Україні деякі категорії військовозобов'язаних можуть отримати "бронь" на роботі і відстрочення від армії. На бронювання можуть розраховувати чиновники, педагоги, науковці, співробітники підприємств критичної інфраструктури і організацій, які виробляють продукцію для Збройних сил України.

Закон України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" встановлює перелік військовозобов'язаних, які підлягають бронюванню. Зокрема, це люди, які працюють:

в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, у разі якщо це необхідно для забезпечення функціонування зазначених органів;

на підприємствах, в установах і організаціях, яким встановлено мобілізаційні завдання (замовлення), у разі якщо це необхідно для виконання встановлених мобілізаційних завдань (замовлень);

на підприємствах, в установах і організаціях, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг, необхідних для забезпечення потреб Збройних Сил України, інших військових формувань;

на підприємствах, в установах і організаціях, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. Критерії та порядок, за якими здійснюється визначення підприємств, установ і організацій, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, встановлюються Кабінетом міністрів України.

Обсяги бронювання військовозобов'язаних, які працюють на підприємствах, в установах та організаціях, визначаються з урахуванням встановленого для них мобілізаційного замовлення. Обсяги бронювання військовозобов'язаних, які працюють в органах державної влади, визначаються з урахуванням необхідності для забезпечення їх роботи в умовах воєнного стану.

Строк дії відстрочення не може перевищувати:

строку проведення мобілізації — для військовозобов'язаних в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, у разі, коли це необхідно для забезпечення функціонування зазначених органів;

— для військовозобов'язаних в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, у разі, коли це необхідно для забезпечення функціонування зазначених органів; шість місяців — для військовозобов’язаних на підприємствах, в установах і організаціях, яким встановлено мобілізаційні завдання (замовлення), у разі, коли це необхідно для виконання встановлених мобілізаційних завдань (замовлень), які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг, необхідних для забезпечення потреб Збройних Сил, інших військових формувань, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Крім того, на військову службу не можуть призвати одержувачів професійної передвищої та вищої освіти, асистентів-стажерів, аспірантів та докторантів, які навчаються на денній чи дуальній формах здобуття освіти. Також законом встановлено, що не підлягають мобілізації наукові та педагогічні працівники.

Окремо визначаються категорії депутатів і держслужбовців, які не підлягають призову: народні депутати України та депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, працівники певних органів — військового управління, військових частин, установ, підприємств і організацій, ЗСУ, Міністерства оборони, Служби безпеки України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, Нацгвардії, Служби зовнішньої розвідки, Нацполіції, Держприкордонслужби, Нацгвардії, Національного антикорупційного бюро, податкової поліції, Управління державної охорони України, Державного бюро розслідувань, Державної виконавчої служби України, деякі категорії чиновників.

Нагадаємо, в Україні через напад Росії від 24 лютого 2022 року запроваджено воєнний стан та загальну мобілізацію.

В Україні мобілізації підлягають громадяни віком від 18 до 60 років, які не мають права на відстрочення. Призов здійснюється через вручення повісток. У разі порушення правил військового обліку чоловікам загрожує адміністративна та кримінальна відповідальність.

До ЗСУ призивають насамперед тих, хто вже має досвід участі в бойових діях. Громадян, які не проходили військову службу, в обов'язковому порядку направляють на навчання, мінімальний термін - один місяць. Далі залежно від складності спеціальності цей термін може бути набагато більшим.

Читайте також: