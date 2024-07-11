Україна підписала безпекову угоду з Румунією: що вона передбачає

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 11 липня, підписав безпекову угоду з президентом Румунії Клаусом Йоханнісом у Вашингтоні.

Про це Зеленський повідомив у Мережі.

Україна одержить від Румунії систему Patriot і підтримку оборонної промисловості.

"Ми зафіксували конкретні пункти співпраці для зміцнення безпеки в Чорноморському регіон. Румунія разом із партнерами допомагатиме навчальному центру F-16 для підготовки українських пілотів", - йдеться в повідомленні.

Крім того, Румунія допомагатиме Україні в розмінуванні Чорного моря та надаватиме підтримку через інструменти ЄС і НАТО.

"Офіційний Бухарест разом із партнерами також допомагатиме навчальному центру F-16 для підготовки українських пілотів, сприяючи таким чином коаліції спроможностей військово-повітряних сил. Румунія підтримуватиме оборонну промисловість нашої країни", - вказано в повідомленні.

Водночас окремі блоки документа стосуються розвідки та контррозвідки, кібербезпеки, інформаційної безпеки, гуманітарного розмінування, санкцій, відновлення та відбудови України.

"Крім того, в угоді зафіксований механізм 24-годинного екстреного реагування у разі повторної російської агресії проти нашої країни або значної ескалації", - додали в документі.

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Додамо, президент України Володимир Зеленський провів зустріч із канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

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