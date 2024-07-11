Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Україна підписала безпекову угоду з Румунією: що вона передбачає

Україна підписала безпекову угоду з Румунією: що вона передбачає

Володимир Зеленський і Президент Румунії Клаус Йоханніс Володимир Зеленський підписали безпекову угоду

Румунія допомагатиме Україні в розмінуванні Чорного моря.

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 11 липня, підписав безпекову угоду з президентом Румунії Клаусом Йоханнісом у Вашингтоні.

Про це Зеленський повідомив у Мережі.

Україна одержить від Румунії систему Patriot і підтримку оборонної промисловості.

"Ми зафіксували конкретні пункти співпраці для зміцнення безпеки в Чорноморському регіон. Румунія разом із партнерами допомагатиме навчальному центру F-16 для підготовки українських пілотів", - йдеться в повідомленні.

Крім того, Румунія допомагатиме Україні в розмінуванні Чорного моря та надаватиме підтримку через інструменти ЄС і НАТО.

"Офіційний Бухарест разом із партнерами також допомагатиме навчальному центру F-16 для підготовки українських пілотів, сприяючи таким чином коаліції спроможностей військово-повітряних сил. Румунія підтримуватиме оборонну промисловість нашої країни", - вказано в повідомленні.

Водночас окремі блоки документа стосуються розвідки та контррозвідки, кібербезпеки, інформаційної безпеки, гуманітарного розмінування, санкцій, відновлення та відбудови України. 

"Крім того, в угоді зафіксований механізм 24-годинного екстреного реагування у разі повторної російської агресії проти нашої країни або значної ескалації", - додали в документі.

Зеленський не прийшов на відкриття саміту НАТО! Але Україну не обділили!

Зеленський не прийшов на відкриття саміту НАТО! Але Україну не обділили!

Додамо, президент України Володимир Зеленський провів зустріч із канцлером Німеччини Олафом Шольцом. 

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Наступна публікація