Українські десантники спалили танк окупантів: відео

Січеславські десантники знищили танк російських окупантів.

Про це сьогодні, 12 липня, повідомили у пресслужбі Десантно-штурмових військ ЗСУ.

"На відео зафіксовано, як черговий Z-танчик палає від зустрічі з воїнами 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади ДШВ ЗС України. І так буде з кожним, хто прийшов з війною на нашу рідну землю", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 11 липня у тимчасово окупованій Новій Каховці Херсонської області українські військові знищили ворожий склад.

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