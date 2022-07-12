Українські десантники спалили танк окупантів: відео

Загарбники втратили танк, зустрівши військових ЗСУ.
Січеславські десантники знищили танк російських окупантів.
Про це сьогодні, 12 липня, повідомили у пресслужбі Десантно-штурмових військ ЗСУ.
"На відео зафіксовано, як черговий Z-танчик палає від зустрічі з воїнами 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади ДШВ ЗС України. І так буде з кожним, хто прийшов з війною на нашу рідну землю", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 11 липня у тимчасово окупованій Новій Каховці Херсонської області українські військові знищили ворожий склад.
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