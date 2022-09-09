Українські підрозділи залишили двох безпілотних шпигунів без перспектив подальшого використання

Стала відома поточна оперативна ситуація на півдні України: підсумок за 08.09.2022.
Про це інформує оперативне командування «Південь».
- Ситуація в операційній зоні південних регіонів залишається складною, але контролюється Силами оборони.
- Противник і далі зосереджує зусилля на утриманні власних позицій.
- Активно здійснює повітряну розвідку безпілотними літальними апаратами. Але влучність українських підрозділів залишила 2 безпілотних шпигуни без перспектив подальшого використання, знищивши і напрацьований фото/відео матеріал.
- Ворог намагається вишукувати способи для покращення логістичного забезпечення своїх військ, організовуючи понтонні переправи через річки Дніпро та Інгулець.
- Водночас наносить ракетно-артилерійські та авіаційні удари по позиціях українських військ та мирних населених пунктах.
- Протягом бойового дня ворогом завдано 30 авіаційних і один ракетний удар по українських позиціях, а також здійснено пуски 4 ракет Р-27 по наших літаках, що завдавали удари по противнику.