Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Українські підрозділи залишили двох безпілотних шпигунів без перспектив подальшого використання

Дата публікації
Перегляди
993
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Українські підрозділи залишили двох безпілотних шпигунів без перспектив подальшого використання

Фото: Associated Press

Стала відома поточна оперативна ситуація на півдні України: підсумок за 08.09.2022.    

Про це інформує оперативне командування «Південь».                                 

  • Ситуація в операційній зоні південних регіонів залишається складною, але контролюється Силами оборони.
  • Противник і далі зосереджує зусилля на утриманні власних позицій.
  • Активно здійснює повітряну розвідку безпілотними літальними апаратами. Але влучність українських підрозділів залишила 2 безпілотних шпигуни без перспектив подальшого використання, знищивши і напрацьований фото/відео матеріал.
  • Ворог намагається вишукувати способи для покращення логістичного забезпечення своїх військ, організовуючи понтонні переправи через річки Дніпро та Інгулець.
  • Водночас наносить ракетно-артилерійські та авіаційні удари по позиціях українських військ та мирних населених пунктах.
  • Протягом бойового дня ворогом завдано 30 авіаційних і один ракетний удар по українських позиціях, а також здійснено пуски 4 ракет Р-27 по наших літаках, що завдавали удари по противнику.

Як працює розблокований зерновий коридор Чорним морем / Одеса, Чорноморськ, Південний – ТСН

Як працює розблокований зерновий коридор Чорним морем / Одеса, Чорноморськ, Південний – ТСН

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
993
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація