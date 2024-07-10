Україну охопила масштабна повітряна тривога: що відомо

У Києві, а потім в інших містах та областях україни у середу, 10 липня, станом на 20:55 оголошено повітряну тривогу.

У Повітряних силах повідомили про ракетну небезпеку.

"Увага! Ракетна небезпека по всій території України. Зафіксовано зліт МіГ-31К!" – йдеться у повідомленні Командування Повітряних сил.

Нагадаємо, зранку 8 липня росіяни завдали ракетного удару по Києву. Кількість загиблих внаслідок ракетної атаки становила 33 особи, а сьогодні, 10 липня, у лікарні помер маленький хлопчик, який на момент удару РФ по "Охматдиту" перебував у відділенні реанімації. Тож кількість жертв ракетного удару по столиці станом на 10 липня становить 34 людини. Серед них – шестеро дітей.

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