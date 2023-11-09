Укргідрометцентр попереджає про небезпеку: в чому річ

Видимість може бути вкрай обмеженою.

У п'ятницю, 10 листопада, у північно-східних та більшості центральних областей вночі та вранці місцями очікується туман. З огляду на цей факт синоптики радять бути дуже уважними та обережними на дорозі.

Про це інформує Укргідрометцентр.

"Закликаємо водіїв та пішоходів бути обережними й дотримуватись правил дорожнього руху", – зазначається у повідомленні.

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Нагадаємо, в Україні різко зміниться погода. Детальний прогноз на 10 листопада читайте у матеріалі.

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