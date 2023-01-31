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Босфор тимчасово закрили для проходу кораблів: у чому причина

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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2401
Час на прочитання
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Босфор тимчасово закрили для проходу кораблів: у чому причина

ілюстративне фото / Фото: Associated Press

У протоці через природні явища виникли проблеми з навігацією суден.

Протоку Босфор тимчасово закрили для проходу кораблів через густий туман, який ускладнює навігацію.  

Про це повідомляє CNN Türk.  

"Через туман, який був особливо густим у районі Сариєра (найпівнічніший район Стамбула - ред.), протоку Босфор було тимчасово закрито для транзитних суден в обох напрямках о 06:38", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Швеції, 21 січня, біля посольства Туреччини ультраправий політик підпалив примірник Корану. У відповідь у Стамбулі спалили прапор Швеції.

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Дата публікації
Перегляди
2401
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