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Босфор временно закрыли для прохода кораблей: в чем причина

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
2892
Время на прочтение
1 мин
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Босфор временно закрыли для прохода кораблей: в чем причина

иллюстративная фотография / Фото: Associated Press

В проливе из-за природных явлений возникли проблемы с навигацией судов.

Пролив Босфор временно закрыли для прохода кораблей из-за густого тумана, усложняющего навигацию.

Об этом сообщает CNN Türk.

"Из-за тумана, который был особенно густым в районе Сарыера (самый северный район Стамбула — ред.), пролив Босфор был временно закрыт для транзитных судов в обоих направлениях в 06:38", — говорится в сообщении.

Напомним, в Швеции, 21 января, у посольства Турции ультраправый политик поджег экземпляр Корана. В ответ в Стамбуле сожгли флаг Швеции.

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Дата публикации
Просмотры
2892
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