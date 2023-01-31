Босфор временно закрыли для прохода кораблей: в чем причина

В проливе из-за природных явлений возникли проблемы с навигацией судов.
Пролив Босфор временно закрыли для прохода кораблей из-за густого тумана, усложняющего навигацию.
Об этом сообщает CNN Türk.
"Из-за тумана, который был особенно густым в районе Сарыера (самый северный район Стамбула — ред.), пролив Босфор был временно закрыт для транзитных судов в обоих направлениях в 06:38", — говорится в сообщении.
Напомним, в Швеции, 21 января, у посольства Турции ультраправый политик поджег экземпляр Корана. В ответ в Стамбуле сожгли флаг Швеции.
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