Суд в Гааге не может возбудить дело против Путина: какая причина

Уголовный суд не может привлечь российского убийцу к ответственности

Уголовный суд в Гааге не может возбудить дело против российского диктатора Владимира Путина. Речь идет о зверствах, которые совершает его оккупационная армия в Украине.

По состоянию на январь 2023 года ни Украина, ни Россия не ратифицировали Римский устав, пишет 24 канал.

Отметим, что именно на основании Римского устава, который подписала Украина еще в 2000 году, Международный уголовный суд осуществляет свою деятельность. Впрочем, следует отметить, что Украина его до сих пор не ратифицировала.

Из-за того, что ни Украина, ни Россия не ратифицировали Римский устав, МКС не может преследовать в судебном порядке преступление агрессии. В частности, не может привлечь к ответственности российского террориста Путина. Или же проводить заочные судебные процессы над его высшими министрами,

– указано в сообщении.

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Напомним, что Украина инициирует создание специального трибунала. В то же время, чтобы это реализовать, нужно одобрение Совбеза ООН (Россия может применить право вето) или Генассамблеи ООН.

Немецкий министр юстиции Марк Бушман скептически высказался по поводу создания спецтрибунала ООН для расследования действий агрессорки России в Украине.

Лидер нидерландской партии VVD предложила создать в городе спецтрибунал для расследования преступлений России, совершенных в Украине.

В то же время, Нидерланды готовы создать новый трибунал при поддержке ООН для рассмотрения дела о вторжении России в Украину.

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