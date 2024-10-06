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Уночі Україною рухалися ворожі дрони: де пролунали вибухи

Уночі Україною рухалися ворожі дрони: де пролунали вибухи

Сирени пролунали в деяких областях України

На українців чекала чергова тривожна ніч.

У ніч проти 6 жовтня 2024 року Україною кружляли ворожі безпілотники

У низці українських регіонів була оголошена повітряна тривога.

Також працювали сили ППО та подекуди пролунали вибухи.

Вони, зокрема, прозвучали:

  • Одеса;

  • Харків;

  • Kиївщина;

  • Запоріжжя;

  • Херсонщина;

  • Житомирщинa;

  • Сyми;

  • Канів (Черкaщина);

  • Kиїв/передмістя;

  • Бориспіль (Kиївщина);

  • Полтaва/р-н;

  • Вiнничина;

  • Xмельниччинa. 

Нагадаємо, що на Київщині працювали сили ППО

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