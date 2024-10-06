Уночі Україною рухалися ворожі дрони: де пролунали вибухи

На українців чекала чергова тривожна ніч.
У ніч проти 6 жовтня 2024 року Україною кружляли ворожі безпілотники.
У низці українських регіонів була оголошена повітряна тривога.
Також працювали сили ППО та подекуди пролунали вибухи.
Вони, зокрема, прозвучали:
- Одеса;
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Харків;
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Kиївщина;
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Запоріжжя;
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Херсонщина;
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Житомирщинa;
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Сyми;
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Канів (Черкaщина);
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Бориспіль (Kиївщина);
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Полтaва/р-н;
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Вiнничина;
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Xмельниччинa.
Нагадаємо, що на Київщині працювали сили ППО.
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