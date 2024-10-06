Уночі Україною рухалися ворожі дрони: де пролунали вибухи

У ніч проти 6 жовтня 2024 року Україною кружляли ворожі безпілотники.

У низці українських регіонів була оголошена повітряна тривога.

Також працювали сили ППО та подекуди пролунали вибухи.

Вони, зокрема, прозвучали:

Одеса;

Харків;

Kиївщина;

Запоріжжя;

Херсонщина;

Житомирщинa;

Сyми;

Канів (Черкaщина);

Kиїв/передмістя ;

Бориспіль (Kиївщина);

Полтaва/р-н;

Вiнничина;

Xмельниччинa.

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Нагадаємо, що на Київщині працювали сили ППО.

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