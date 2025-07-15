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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
92
Час на прочитання
2 хв

В Албанії під час відпочинку загинула українка: деталі трагедії

У мережі пишуть, що під час відпочинку на морі в Албанії мати намагалася врятувати дитину, проте загинула сама.

Свічка памʼяті

Свічка памʼяті / © прес-служба каналу "1+1"

Під час відпочинку в Албанії трагічно загинула українка Оксана Держило-Сухораб. Її донька перебуває в реанімації.

Про це повідомив Львівський ліцей #94.

Деталі про загибель українки в Албанії

Як повідомили у навчальному закладі, загнила мама учениці Єви Сухораб.

«Вони усі троє відпочивали на морі, старша сестра там у лікарні, а наша Єва очікує приїзду родичів з України», — констатували у ліцеї.

Наразі сім'я потребує допомоги усіх небайдужих, щоб повернути тіло мами додому. Людей закликають долучатися до збору коштів. І наголошують: навіть найменший внесок стане великою допомогою.

Албанське видання повідомляло, що туристка з України померла у Вльорі, а її донька перебуває у важкому стані. Жінка та її донька пішли в море купатися, де їм «загрожувала небезпека утоплення», але люди витягли їх з води.

На жаль, 43-річна жінка загинула. Її доставили до лікарні Вльори без ознак життя. Тим часом її донька перебуває у важкому стані.

«За словами громадянки, яка пішла в море, щоб врятувати туристів, а також інших відпочивальників, «швидка» прибула щонайменше на півгодини пізніше через інтенсивний рух транспорту в районі Лунгомаре», — йдеться у матеріалі.

Повідомляється, що на приватному пляжі, де відпочивали двоє туристів, не було берегової охорони.

Нагадаємо, в Ізраїлі 19 червня дістали з-під завалів тіло українки Марії Пєшкурової. Вона загинула унаслідок іранської атаки на місто Бат-Ям.

Українка загинула 15 червня. Рятувальники витягли з-під завалів тіло 31-річної Пєшкурової — вонв разом зі своїми рідними була вдома, коли іранська балістична ракета впала на житлову багатоповерхівку. Відомо, що загалом тоді загинули дев’ятеро людей.

На жаль, разом з українкою загинула її семирічна донька Анастасія Бурик. Дитина протягом останніх трьох років лікувалася в Ізраїлі від онкологічного захворювання. Жертвами атаки стали також мама Марії — 60-річна Олена Пєшкурова та племінники — Костя та Ілля.

Дата публікації
Кількість переглядів
92
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