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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
83
Час на прочитання
1 хв

Бейонсе просто перед концертом стала жертвою пограбування

Зловмисники пограбували команду Бейонсе. Однак серед поцуплених речей виявилася й конфіденційна власність артистки.

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Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Бейонсе

Бейонсе / © Associated Press

Американська співачка Бейонсе стала жертвою нахабного пограбування.

Взагалі, злочин було скоєно проти команди виконавиці. Як пише видання Just Jared, незадовго до концерту артистки в Атланті, зловмисники обікрали хореографа Бейонсе Крістофера Гранта та танцівника Діандре Блу. Крадії 8 липня вдерлися до їхнього автомобіля та поцупили брендовий одяг та техніку.

Серед вкрадених речей була й власність Бейонсе, і до того ж конфіденційна. До рук злодіїв потрапив жорсткий диск, на якому міститься ще не представлена публіці музика співачки, плани знімань її шоу в рамках туру Cowboy Carter та інформація про минулі та майбутні виступи.

Бейонсе / © Associated Press

Бейонсе / © Associated Press

Правоохоронцям вдалося відстежити зловмисника за допомогою локатора у навушниках, які були вкрадені. Також на авто виявили відбитки пальців, а камери відеоспостереження зафіксували пограбування. Ймовірному злочинцю вже видали ордер на арешт. Однак його ім'я не розкривають, допоки не оголосять підозру або ж не висунуть звинувачення

Нагадаємо, нещодавно українського співака VovaZiLvova пограбували в Італії. З авто виконавця забрали всі речі.

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Дата публікації
Кількість переглядів
83
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