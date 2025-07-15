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Бейонсе прямо перед концертом стала жертвой ограбления
Злоумышленники ограбили команду Бейонсе. Однако среди украденных вещей оказалась и конфиденциальная собственность артистки.
Американская певица Бейонсе стала жертвой наглого ограбления.
Вообще, преступление было совершено против команды исполнительницы. Как пишет издание Just Jared, незадолго до концерта артистки в Атланте, злоумышленники обокрали хореографа Бейонсе Кристофера Гранта и танцора Диандре Блу. Воры 8 июля ворвались в их автомобиль и украли брендовую одежду и технику.
Среди украденных вещей была и собственность Бейонсе, и к тому же конфиденциальная. В руки воров попал жесткий диск, на котором содержится еще не представленная публике музыка певицы, планы съемок ее шоу в рамках тура Cowboy Carter и информация о прошлых и будущих выступлениях.
Правоохранителям удалось отследить злоумышленника с помощью локатора в наушниках, которые были украдены. Также на авто обнаружили отпечатки пальцев, а камеры видеонаблюдения зафиксировали ограбление. Вероятному преступнику уже выдали ордер на арест. Однако его имя не раскрывают, пока не объявят подозрение или не предъявят обвинение
Напомним, недавно украинского певца VovaZiLvova ограбили в Италии. Из авто исполнителя забрали все вещи.