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В Албании во время отдыха погибла украинка: детали трагедии
В сети пишут, что во время отдыха на море в Албании мать пыталась спасти ребенка, но погибла сама.
Во время отдыха в Албании трагически погибла украинка Оксана Держило-Сухораб. Ее дочь находится в реанимации.
Об этом сообщил Львовский лицей #94.
Детали о гибели украинки в Албании
Как сообщили в учебном заведении, мама загнила ученицы Евы Сухораб.
"Они все трое отдыхали на море, старшая сестра там в больнице, а наша Ева ожидает приезда родственников из Украины", - констатировали в лицее.
Теперь семья нуждается в помощи всех неравнодушных, чтобы вернуть тело мамы домой. Людей призывают приобщаться к сбору средств. И отмечают: даже малейший вклад станет большой помощью.
Албанское издание сообщало, что туристка из Украины умерла во Вльоре, а ее дочь находится в тяжелом состоянии. Женщина и ее дочь ушли в море купаться, где им «угрожала опасность утопления», но люди вытащили их из воды.
К сожалению, 43-летняя женщина погибла. Ее доставили в больницу Влеры без признаков жизни. Тем временем ее дочь находится в тяжелом состоянии.
«По словам ушедшей в море гражданки, чтобы спасти туристов, а также других отдыхающих, «скорая» прибыла по меньшей мере на полчаса позже из-за интенсивного движения транспорта в районе Лунгомаре», — говорится в материале.
Сообщается, что на частном пляже, где отдыхали два туриста, не было береговой охраны.
Напомним, в Израиле 19 июня извлечены из-под завалов тело украинки Марии Пешкуровой. Она погибла в результате иранской атаки на город Бат-Ям.
Украинка погибла 15 июня. Спасатели извлекли из-под завалов тело 31-летней Пешкуровой — она вместе со своими родными была дома, когда иранская баллистическая ракета упала на жилую многоэтажку. Известно, что в общей сложности тогда погибли девять человек.
К сожалению, вместе с украинкой погибла ее семилетняя дочь Анастасия Бурык. Ребенок за последние три года лечился в Израиле от онкологического заболевания. Жертвами атаки стали также мама Марии – 60-летняя Елена Пешкурова и племянники – Костя и Илья.