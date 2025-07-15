В Албании во время отдыха погибла украинка: детали трагедии

Свеча памяти / © пресс-служба канала "1+1"

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Во время отдыха в Албании трагически погибла украинка Оксана Держило-Сухораб. Ее дочь находится в реанимации.

Об этом сообщил Львовский лицей #94.

Детали о гибели украинки в Албании

Как сообщили в учебном заведении, мама загнила ученицы Евы Сухораб.

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"Они все трое отдыхали на море, старшая сестра там в больнице, а наша Ева ожидает приезда родственников из Украины", - констатировали в лицее.

Теперь семья нуждается в помощи всех неравнодушных, чтобы вернуть тело мамы домой. Людей призывают приобщаться к сбору средств. И отмечают: даже малейший вклад станет большой помощью.

Албанское издание сообщало, что туристка из Украины умерла во Вльоре, а ее дочь находится в тяжелом состоянии. Женщина и ее дочь ушли в море купаться, где им «угрожала опасность утопления», но люди вытащили их из воды.

К сожалению, 43-летняя женщина погибла. Ее доставили в больницу Влеры без признаков жизни. Тем временем ее дочь находится в тяжелом состоянии.

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«По словам ушедшей в море гражданки, чтобы спасти туристов, а также других отдыхающих, «скорая» прибыла по меньшей мере на полчаса позже из-за интенсивного движения транспорта в районе Лунгомаре», — говорится в материале.

Сообщается, что на частном пляже, где отдыхали два туриста, не было береговой охраны.

Напомним, в Израиле 19 июня извлечены из-под завалов тело украинки Марии Пешкуровой. Она погибла в результате иранской атаки на город Бат-Ям.

Украинка погибла 15 июня. Спасатели извлекли из-под завалов тело 31-летней Пешкуровой — она вместе со своими родными была дома, когда иранская баллистическая ракета упала на жилую многоэтажку. Известно, что в общей сложности тогда погибли девять человек.

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К сожалению, вместе с украинкой погибла ее семилетняя дочь Анастасия Бурык. Ребенок за последние три года лечился в Израиле от онкологического заболевания. Жертвами атаки стали также мама Марии – 60-летняя Елена Пешкурова и племянники – Костя и Илья.