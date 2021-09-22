В авто потрапило понад 10 куль: у МВС розповіли деталі обстрілу машини Шефіра

В авто потрапило понад 10 куль: у МВС розповіли деталі обстрілу машини Шефіра

Поліція шукає осіб, які обстріляли авто Шефіра.

В автомобіль першого помічника президента Володимира Зеленського Сергія Шефіра, який вранці 22 вересня невідомі обстріляли під Києвом, потрапило понад 10 куль. Наразі поліція шукає осіб, які обстріляли авто Шефіра, триває поліцейська спецоперація.

Про це повідомляють у МВС.

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Правоохоронні розповіли, що напад стався сьогодні, близько 10-ї години ранку, неподалік від села Лісники. В автомобіль влучило понад десять куль, у результаті чого поранення отримав водій транспортного засобу.

На місті працюють слідчо-оперативні групи поліції. Триває спеціальна поліцейська операція для розшуку зловмисників.

"Всіх, хто має будь-яку інформацію про обставини замаху на життя двох громадян України, просимо повідомляти в поліцію на 102", - закликали у МВС.

Водночас, за інформацією ЗМІ та згідно з опублікованими фото, слідчі нарахували на автівці Шефіра 18 слідів від куль.

Обстріляне авто Сергія Шефіра

Нагадаємо, ЗМІ повідомили, що в автомобіль першого помічника президента Володимира Зеленського Сергія Шефіра стріляли невідомі 22 вересня біля Лісників Київської області.

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