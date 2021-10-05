В Одесі бетонозмішувач провалився у канаву: водій зник

В Одесі бетонозмішувач провалився у канаву: водій зник

На місці інциденту працювали правоохоронці.

Сьогодні, 5 жовтня, в Одесі бетонозмішувач з'їхав з проїжджої частини і провалився у рів. Інцидент стався на вулиці Бугаєвській.

Про це повідомляє Vgorode.

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Водій не зміг впоратися з керуванням і виїхав на узбіччя. Одне з коліс бетонозмішувача потрапило у відведення для зливових вод і машина перекинулася.

Після інциденту водій виліз із кабіни і втік. На місце ДТП пригнали інший бетонозмішувач, щоб відкачати розчин.

Представники компанії "Парілайн", яким належить спецтехніка, повідомили, що уяви не мають про те, як сталася аварія.

Також на місці працювали правоохоронці. Вони з'ясовують всі обставини ДТП.

Нагадаємо, в Одесі на вулиці Кримській, 62 водій автомобіля Daewoo Lanos не впорався із кермуванням та провалився в розритий колектор. Машину витягли з ями за допомогою троса, який прикріпили до іншого авто.

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