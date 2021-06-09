В Одесі трамвай збив жінку, яка вийшла з маршрутки

Слідчі з'ясовують усі обставини.

В Одесі сьогодні вранці на Фонтанській дорозі трапилася ДТП. Трамвай збив жінку-пішохода, яка вийшла з маршрутки.

Про це повідомили в патрульній поліції міста.

За попередньою інформацією, на вулиці Фонтанська дорога трамвай наїхав на жінку, яка перетинала колію у невстановленому місці. Перед цим вона вийшла з маршрутного автобуса. Постраждалу доправили до лікарні. Причини події з'ясує слідство.

Нагадаємо, в Одесі на перехресті Середньофонтанської та Семінарської сталася ДТП. Водій збив дитину, яка переходила дорогу пішохідним переходом.

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