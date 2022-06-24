В Одесі здорожчає проїзд у маршрутках: яка вартість

В Одесі здорожчає проїзд у маршрутках: яка вартість

В Одесі встановили нові тарифи на перевезення у міському пасажирському транспорті.

У місті підвищили ціну проїзду на маршрутках. Натомість вартість у міському електротранспорті не змінюється.

Про це повідомила пресслужба міської ради.

Зазначається, що від 2 липня проїзд у міських маршрутних таксі коштуватиме 15 гривень. До слова, від вересня 2021-го одна поїздка ставала у 10 гривень.

У мерії причину підвищення вартості проїзду в громадському транспорті пояснюють "суттєвим підвищенням цін на паливно-мастильні матеріали".

Наразі одесити сплачують по 8 гривень за користування тролейбусом, трамваєм. У разі безготівкового розрахунку за проїзд - 7 грн. Фунікулер коштує 10 грн.

Як повідомлялося, вартість проїзду в тролейбусах та автобусах Хмельницького зросте від 1 липня. У мерії кажуть, що підвищення є вимушеним кроком. У тролейбусах 6 грн буде коштувати проїзд з електронним квитком, а 7 грн - готівкою. В автобусах і маршрутках проїзд зросте до 12 гривень.

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