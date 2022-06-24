У Харкові хочуть перейменувати театр імені Пушкіна

У Харкові в межах дерусифікації хочуть перейменувати театр.
Зазначається, що Харківський обласний російський драматичний театр імені Пушкіна змінить назву на Харківський академічний драматичний театр.
Про це повідомила Харківська обласна рада.
"У зв’язку з агресією Росії проти України, враховуючи політику Міністерства культури та інформаційної політики України з питань дерусифікації, декомунізації та деколонізації сучасної України, спрямованої на заміну радянського й російського спадку на український, очищення громадського простору від пропагандистських наративів, виникла необхідність перейменування Харківського академічного російського драматичного театру імені Пушкіна", – зазначили розробники проєкту.
Своєю чергою, на офіційному сайті театру пишуть, що з назви приберуть тільки слово "російський".
"Ми, колектив Харківського театру імені Пушкіна, вважаємо за необхідне змінити статут і назву нашого театру, вилучивши з них слово "російський". Віднині театр носитиме назву Харківський академічний драматичний театр імені О. С. Пушкіна", - йдеться у повідомленні.
Остаточне рішення ухвалять згодом під час засідання Харківської облради.
Як повідомлялося, у Луцьку перейменували п’ять вулиць. Рішення ухвалили депутати Луцької міської ради під час чергового засідання сесії.
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