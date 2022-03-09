В Одеській області відновлюють навчання: коли і яка форма

В Одеській області відновлюють навчання: коли і яка форма

У закладах освіти мають забезпечити доступність тим дітям, які тимчасово переїхали через війну.

Заклади освіти Одеської області відновлюють навчання від понеділка, 14 березня. Про це повідомляє Департамент освіти і науки Одеської ОДА.

Зазначається, що навчання для всіх буде дистанційним. А в закладах освіти мають забезпечити доступність тим дітям, які тимчасово переїхали на територію Одеської області через війну РФ проти України.

Зазначається, що для студентів, які стали на захист країни: чи у лавах Збройних Сил, чи у підрозділах тероборони, будуть забезпечені особливі умови навчання.

Як повідомляв ТСН.ua, від 14 березня навчання відновлять також у Львівській та Івано-Франківській областях.

Читайте також:

Учнів 11 класів планують звільнити від ЗНО та ДПА – Шкарлет