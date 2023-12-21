В окупованому Токмаку сталися потужні вибухи

У тимчасово окупованому Токмаку в Запорізької області вдень 21 грудня сталися гучні вибухи, які "чує все місто".

Про це повідомив легітимний міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"Токмак. Мешканці повідомляють про вибухи. Чує все місто. Мовчать тільки окупанти", - йдеться у повідомленні мера.

Деталей "бавовни" Федоров не повідомив.

Як повідомлялося, напередодні у різних районах Криму пролунали вибухи біля військових об'єктів. Зокрема, гучно було поблизу Євпаторії, в районі Красноперекопська та у Севастополі.

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