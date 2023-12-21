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В оккупированном Токмаке произошли мощные взрывы

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
1369
Время на прочтение
1 мин
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В оккупированном Токмаке произошли мощные взрывы

Взрыв. / Фото: Associated Press

Звуки взрывов слышны по всему городу.

Во временно оккупированном Токмаке в Запорожской области днем 21 декабря произошли громкие взрывы, которые "слышит весь город".

Об этом сообщил легитимный мэр Мелитополя Иван Федоров.

"Токмак. Жители сообщают о взрывах. Слышит весь город. Молчат только оккупанты", — говорится в сообщении мэра.

Детали "хлопка" Федоров не сообщил.

Как сообщалось, накануне в разных районах Крыма раздались взрывы возле военных объектов. В частности, громко было близ Евпатории, в районе Красноперекопска и в Севастополе.

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