В тимчасово окупованому Мелітополі росіяни викрали ексспівробітника СБУ

Чоловіка вивезли у невідомому напрямку.

В тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області російські окупанти викрали 66-річного пенсіонера.

Про це повідомили у пресслужбі Запорізької обласної військової адміністрації.

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Зазначається, що мелітополець - колишній співробітник Служби безпеки України. Загарбники прийшли до будинку чоловіка та викрали. Наразі його місце перебування не відоме.

За словами близьких, пенсіонер страждає на астму. Втім, російські загарбники не дозволили йому взяти із собою ліки.

Як повідомлялося, у селі Верхній Токмак Запорізької області, яке тимчасово окупований російською армією, загарбники їздять по домівках та шукають учасників АТО (ООС) та зброю. Мешканцям села погрожують.

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