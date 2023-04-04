В Україні буде діяти один номер для всіх екстрених служб: куди телефонувати

В Україні номер 112 має замінити екстрені комунікації за телефонними номерами 101, 102, 103, 104.

Кабінет Міністрів України доручив Міністерству внутрішніх справ впровадити систему екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній раді Тарас Мельничук.

"Покладено на МВС України завдання щодо впровадження та забезпечення функціонування і розвитку систем екстреної населеної допомоги за єдиним телефонним номером 112, управління нею в режимі повсюдного функціонування, здійснення обробки геномної інформації людини та забезпечення функціонування електронного реєстру геномної інформації людини", - повідомив він.

За словами Мельничука, усі зміни будуть внесені відповідно до Законів України "Про систему екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112" та "Про державну реєстрацію геномної інформації людини".

Зазначимо, що під геномною інформацією людини розуміються відомості про генетичні ознаки людини, тобто фактично це генетичні дані (зразки ДНК).

Читайте також: