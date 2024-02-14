В Україні будуть дощі та тумани: прогноз погоди на 15 лютого

В країні буде трохи вітряно.

У четвер, 15 лютого, місцями в Україні дощитиме. Крім того, вранці та вдень буде туман в західних областях.

Про це йдеться у повідомленні Українського гідрометцентру.

На північному сході та в центральних регіонах країни буде помірний дощ з мокрим снігом. У західних, Житомирській, Вінницькій, Донецькій та Луганській областях - без опадів". Вітер очікується північно-західний, на Лівобережжі - східний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі на заході буде від -1° до +3°, а вдень -від +1° до +7°. В північних областях прогнозують протягом доби +1-3°. На півдні вночі стовпчики термометрів покажуть від +3° до +6°, а вдень - від +6° до +9°. На сході температура коливатиметься від -1° до +3° вночі, а вдень - від +1° до +5°.

Прогноз погоди в Україні на 15 лютого. / Фото: Укргідрометцентр

Погода в Києві

На Київщині буде хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують невеликий дощ. Швидкість північно-західного вітру - 5-10 м/с.

В Київській області температура повітря вночі та вдень буде від 0° до 4° тепла. В Києві стовпчики термометрів протягом доби покажуть 1-3° тепла.

Нагадаємо, синоптикиня Наталія Птуха повідомила, коли до України знову повернуться морози. Південні повітряні потоки зміняться на північно-західні і далі будуть переходити навіть у північно-східні. Саме ці потоки і принесуть суттєве похолодання.

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