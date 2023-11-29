В Україні запустили реєстр педофілів: хто матиме до нього доступ

В Офісі генпрокурора переконані, що реєстр стане запобіжником від контакту дітей зі злочинцями.

В Україні запустили Єдиний реєстр педофілів – осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи і статевої недоторканості малолітньої особи.

Про це передає Офіс генпрокурора.

"Реєстр – автоматизована електронна база даних, створена для забезпечення збирання, зберігання, захисту, обліку, пошуку, узагальнення даних про осіб, які вчинили кримінальні правопорушення цієї категорії", – йдеться в повідомленні.

До реєстру увійшли також і ті, чия судимість за злочини знята або погашена в установленому законом порядку.

Наразі внесено дані про всіх кривдників дітей, які вчинили злочини до його створення. Це понад 600 злочинців.

Запобіжник від контакту зі злочинцями

На думку Офісу генпрокурора, реєстр стане запобіжник повторного вчинення злочинів проти статевої недоторканості дітей.

Особа потрапляє до електронної бази на підставі обвинувального вироку суду, який набрав законної сили. До реєстру вносяться відомості про:

прізвище, ім'я, по батькові засудженого;

дату народження;

місце проживання чи перебування;

злочин, за який було засуджено;

кримінальне покарання;

фактично відбуте покарання;

порушення правил адміністративного нагляду.

Хто матиме доступ до реєстру

До реєстру матимуть доступ визначене законодавством коло осіб. Окрім правоохоронців, це будуть директори шкіл і садочків, керівники державних адміністрацій та голови органів місцевого самоврядування.

Вони зможуть убезпечити дітей від контакту з особами, які вчинили кримінальні правопорушення на сексуальному ґрунті.

Наразі ювенальні прокурори системно працюють для подальшого наповнення реєстру.

Нагадаємо, що у січні 2020 року президент Володимир Зеленський підписав закон про впровадження реєстру педофілів в Україні. У жовтні 2021 року цей реєстр запустили в тестовому режимі.

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