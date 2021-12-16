В Україні зникнуть військкомати

Кабмін регламентував роботу нових служб.

В Україні назву військових комісаріатів змінили на територіальні центри комплектування та соціальної підтримки. А посади військових комісарів - на керівників терцентрів комплектування та соціальної підтримки.

Про це повідомили у Міноборони України.

Відповідні зміни до положення про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу вніс Кабмін на своєму засіданні 15 грудня.

Зокрема, зміни стосуються уніфікації термінології. Так, в тексті Положення "військові комісаріати" замінюються на "територіальні центри комплектування та соціальної підтримки", а "військові комісари" - на "керівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки".

Також передбачається уточнити порядок приписки до призовних дільниць осіб з інвалідністю, які мають тяжкі захворювання та позбавлені можливості вільного пересування.

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Нагадаємо, на період карантину, що діє на території країни, військкомати призупинили призов на строкову військову службу.

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