У російському "Шереметьєво" літак перекинув поливальну машину: є постраждалий (відео)

У російському "Шереметьєво" літак перекинув поливальну машину: є постраждалий (відео)

Персонал літака не помітив зіткнення.

У московському аеропорту "Шереметьєво" літак, який вилітав до Мексики, перевернув поливальну машину.

Про це повідомляють Telegram-канали Baza і Mash.

Зазначається, що літак зачепив крилом машину, яка використовується для обробки поверхонь незамерзаючої рідини. Від удару вона перекинулася на бік.

Як уточнює Mash, персонал літака не помітив зіткнення, а на машину, яка задимілася, звернули увагу пасажири. Водієві викликали швидку.

Telegram канал Mash, водієві викликали швидку. Люди всередині салону зараз чекають на заміну борту. Літак буксирують.

Відомо, що повітряне судно Airbus A350-900 прямувало до мексиканського Канкуна. За даними роЗМІ, літак належить російській авіакомпанії "Аерофлот".

Нагадаємо, раніше трансконтинентальний літак Boeing-777 успішно здійснив екстрену посадку в Міжнародному аеропорту Москви "Шереметьєво" через проблеми з двигуном.

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