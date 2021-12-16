В Украине исчезнут военкоматы

Кабмин регламентировал работу новых служб.

В Украине название военных комиссариатов сменили на территориальные центры комплектования и социальной поддержки. А должности военных комиссаров – на руководителей терцентров комплектования и социальной поддержки.

Об этом сообщили в Минобороны Украины.

Соответствующие изменения в положение о подготовке и проведении призыва граждан Украины на срочную военную службу Кабмин внес на своем заседании 15 декабря.

В частности, изменения касаются унификации терминологии. Так, в тексте Положения "военные комиссариаты" заменяются "территориальными центрами комплектования и социальной поддержки", а "военные комиссары" — "руководителями территориальных центров комплектования и социальной поддержки".

Также предполагается уточнить порядок приписки к призывным участкам лиц с инвалидностью, которые имеют тяжелые заболевания и лишены возможности свободного передвижения.

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Напомним, на период карантина, действующего на территории страны, военкоматы приостановили призыв на срочную военную службу.

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