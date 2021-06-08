Верховний суд підтвердив законність ліквідації УПЦ КП

Також було доручено стягнути з патріарха Філарета судовий збір.

Верховний суд України підтвердив, що УПЦ КП на Помісному соборі УПЦ КП 15 грудня 2018 року була ліквідована законно.

Про це йдеться у реєстрі судових рішень.

Зазначається, що рішення про ліквідацію УПЦ КП "ухвалене статутними органами релігійного об’єднання у межах своїх повноважень, а тому є виключно внутрішньою діяльністю релігійної організації, втручання органами державної влади у яку не допускається".

Постанова суду касаційної інстанції є остаточною і оскарженню не підлягає. Також суд доручив стягнути з патріарха Філарета судовий збір.

Рішення суду прокоментував речник ПЦУ архієпископ Євстратій Зоря.

"Суд остаточно поставив крапку в численних намаганнях колишнього предстоятеля УПЦ КП оскаржити рішення Помісного Собору від 15 грудня 2018 р., який було скликано ним особисто. На якому він головував, рішення якого разом з президією Собору першим підписав. А потім вирішив, що це все було ситуативно", — сказав Євстратій.

Він наголосив, що внутрішні питання життя релігійних організацій не можуть бути оскаржені у будь-якому світському суді.

Нагадаємо, що у 2019 році патріарх Філарет заявив про відновлення УПЦ КП, яку ліквідували напередодні Об’єднавчого собору у грудні 2018 року. У ПЦУ назвали такі дії "неканонічними та нікчемними".

До Верховного суду Філарет звернувся у серпні 2020 року. Він вимагав визнати рішення про ліквідацію недійсним, а також повернути йому все майно, яке перейшло від УПЦ КП до ПЦУ.

Новини України: жителька Черкас через суд хоче скасувати батьків заповіт на користь греко-католицької церкви

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання