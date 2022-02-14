Від любові до ненависті: статистика одружень та розлучень в Одеській області за останні 6 років

В Одеській області впродовж 2021 року зареєстрували майже 16 тисяч шлюбів.
До Дня святого Валентина у Мін'юсті порахували, скільки одеситів зв'язали себе узами шлюбу та скільки пар розлучилися за останні шість років.
За даними Мін'юсту, найбільша кількість зареєстрованих шлюбів Одеській області зафіксована у 2015 році. Тоді впродовж року сформувалися 19 158 нових пар. Тоді ж була і найменша кількість розлучень – всього 2 253.
У 2016 році було значно менше весіль: в Одеській області зареєстрували 15 386 шлюбів. Розлучень стало дещо більше – 2 331.
У 2017 році в Одеській області зареєстрували 17 125 шлюбів, а от розлучень - 2 309.
У 2018-2019 роках зареєстрували понад 16 тисяч шлюбів, кількість розлучень склала 2,5 тисячі.
У 2020 році зареєстрували всього 12 303 шлюбів та 2 285 розлучень.
У 2021 році кількість шлюбів збільшилася на понад 3 тисячі – 15 910. Розлучень – всього 2 390.
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