Відомому російському актору заборонили в'їзд до України

Оскар Кучера незаконно відвідував анексований Крим.

Відомому російському актору і телеведучому Оскару Кучері, якого багато хто знає за грою у серіалі "Вулиці розбитих ліхтарів", заборонили в'їзд до України терміном на три роки.

Про це йдеться на офіційному сайті Держприкордонслужби України. Також повідомляється, що причиною заборони в'їзду до нашої країни було незаконне відвідування артистом тимчасово окупованого Криму.

"Сьогодні іноземець, який незаконно відвідував тимчасово окуповану територію України, залишав Україну рейсом "Київ-Варшава". Після оформлення його на виліт, прикордонники на три роки заборонили порушнику в'їзд на територію нашої держави, згідно з вимогами статті 13 Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства", - повідомляє пресслужба.

Зазначимо, що у Кучери також є посвідка на проживання в нашій країні. Наразі Держприкордонслужба України готує лист до підрозділу Державної міграційної служби України з ініціативою анулювати акторові посвідки, яка дає йому право на тимчасове проживання в Україні.

Нагадаємо, раніше репер Моргенштерн потрапив до "чорного списку" Мінкульту. Музикант мав приїхати до Києва з концертом.

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