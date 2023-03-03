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Візит Зеленського до Львова: зустрівся з президентом Латвії та відвідав поранених українських військових (фото)

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
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Очільник держави разом з Оленою Зеленською, президентом Латвії Егілсом Левітсом і першою леді Андрою Левіте на Личаківському кладовищі вшанували пам’ять українських полеглих героїв.

Президент України Володимир Зеленський перебуває з робочою поїздкою у Львівській області.

Про це йдеться у повідомленні голови Львівської обласної військової адміністрації Максима Козицького у Telegram.

За словами голови ОВА, президент відвідав українських захисників, які лікуються в одному з медзакладів. Лікарі розповіли Зеленському, з якими травмами найчастіше потрапляють до них пацієнти та скільки часу потрібно на те, щоб вилікувати їх. Президент подякував за працю медикам.

Також Зеленський поспілкувався зі захисниками, вручив їм державні нагороди і висловив шану за сміливість та справжню любов до України.

Водночас у Telegram Зеленського повідомляється, що очільник держави разом з Оленою Зеленською, президентом Латвії Егілсом Левітсом і першою леді Андрою Левіте вшанували пам’ять українських полеглих героїв.

Президенти і перші леді поклали квіти до могил українських захисників на Полі почесних поховань Личаківського кладовища у Львові.

"Ніколи не забудемо захисників і захисниць, які віддали життя за нашу свободу та незалежність. Пам’ятаємо про страшну ціну, яку платить наш народ за вільне й мирне майбутнє", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заслухав доповіді про ситуацію на фронтах і пообіцяв відповісти на російський ракетний обстріл Запоріжжя.

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Дата публікації
Перегляди
1175
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