Всю Україну охопила повітряна тривога

Перебувайте в укриттях.
Ворожі ракети ввійшли в повітряний простір України через Сумщину.
Про це повідомляють моніторингові канали.
Усю Україну охопила повітряна тривога через ракетну небезпеку.
Потурбуйтеся про себе та близьких. Перебувайте в укриттях.
Крилата ракета з півночі через Чернігівську область у напрямку Київщини - інформують у Повітряних Силах ЗСУ.
Також є ракетна небезпека для західних областей.
Нагадаємо, що раніше повідомлялося про пуски крилатих ракет стратегічними бомбардувальниками.
До того ж у повітрі продовжують кружляти ворожі безпілотники.
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