Всю Україну охопила повітряна тривога

Ворожі ракети ввійшли в повітряний простір України через Сумщину.

Про це повідомляють моніторингові канали.

Усю Україну охопила повітряна тривога через ракетну небезпеку.

Потурбуйтеся про себе та близьких. Перебувайте в укриттях.

Крилата ракета з півночі через Чернігівську область у напрямку Київщини - інформують у Повітряних Силах ЗСУ.

Також є ракетна небезпека для західних областей.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося про пуски крилатих ракет стратегічними бомбардувальниками.

До того ж у повітрі продовжують кружляти ворожі безпілотники.

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