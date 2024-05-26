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Всю Україну охопила повітряна тривога

Всю Україну охопила повітряна тривога

Уся Україна "почервоніла" / Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Перебувайте в укриттях.

Ворожі ракети ввійшли в повітряний простір України через Сумщину.

Про це повідомляють моніторингові канали. 

 Усю Україну охопила повітряна тривога через ракетну небезпеку.

Потурбуйтеся про себе та близьких. Перебувайте в укриттях. 

Крилата ракета з півночі через Чернігівську область у напрямку Київщини - інформують у Повітряних Силах ЗСУ. 

Також є ракетна небезпека для західних областей. 

Нагадаємо, що раніше повідомлялося про пуски крилатих ракет стратегічними бомбардувальниками

До того ж у повітрі продовжують кружляти ворожі безпілотники

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